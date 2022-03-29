رئيس الوزراء الياباني يأمر مجلس الوزراء بتجميع حزمة إغاثة لمكافحة ارتفاع الأسعار

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رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يعقد مؤتمرا صحفيا في طوكيو، اليابان، 16 مارس/ آذار 2022. رويترز.

طوكيو (رويترز) - أمر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو مجلس الوزراء يوم الثلاثاء بإعداد حزمة إغاثة جديدة بحلول نهاية أبريل/ نيسان للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام.

من المحتمل أن تتكون الحزمة من تمديد دعم البنزين لموزعي النفط، بالإضافة إلى خطوات أخرى لتخفيف الضغط على الشركات والأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المواد الخام.

قال كيشيدا لوزراء حكومته ”نحن بحاجة إلى منع ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام والمواد الغذائية من إحداث تأثير كبير على معيشة الناس والنشاط الاقتصادي“، مشددًا على معضلة السياسة التي تواجه اليابان وبقية العالم مع انتشار أزمة أوكرانيا عالميًا المتمثلة في الضغوط التضخمية.

وقال كيشيدا، في الوقت الحالي، إن الحكومة ستستغل الاحتياطيات الخاصة المخصصة في ميزانية 2022 المالية لتمويل إجراءات الإنفاق.

تم تخصيص 5.5 تريليون ين (44.4 مليار دولار) من الاحتياطيات الخاصة بشكل أساسي للإنفاق الطارئ لمواجهة جائحة كورونا.

يتعرض كيشيدا لضغوط، بما في ذلك من شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، لتجميع ميزانية إضافية، بدلاً من الاعتماد فقط على الاحتياطيات، لتضخيم حجم الإنفاق على حزمة الإغاثة.

وقال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماغيوا للصحفيين ”كان أمر رئيس الوزراء هو التوصل إلى طرق لدعم ليس فقط الشركات ولكن الأسر“.

أدى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الياباني، الأمر الذي أعاق البلدان الأخرى في تحقيق انتعاش مستدام من تأثير الوباء. تعتمد اليابان الفقيرة بالموارد على الواردات لاحتياجاتها من الطاقة.

قال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين في معهد إيتوتشو للبحوث الاقتصادية، إن حزمة الإغاثة الجديدة يمكن أن تأتي من 3 إلى 5 تريليونات ين ، حيث من المرجح أن يجادل صانعو السياسة بأن الإنفاق الأصغر لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد.

“الأشخاص الذين تلقوا مساعدات نقدية لا يزال لديهم أموال غير منفقة. من المرجح أن تتحسن الظروف الاقتصادية طالما انتهى الفيروس التاجي - بغض النظر عما إذا كانت هناك تدابير اقتصادية إضافية أم لا.

من المتوقع أن تتصاعد الضغوط السياسية من أجل الإنفاق المالي الكبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ في الصيف، والتي يجب أن يفوز بها كيشيدا لتعزيز قبضته على السلطة داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

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