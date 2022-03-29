اليابان تعتزم حظر تصدير السلع الفاخرة لروسيا 5 أبريل

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان يوم الثلاثاء إن اليابان ستحظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا اعتبارا من الخامس من أبريل نيسان، وذلك في أحدث تحركاتها ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن العناصر المحظورة تشمل سلعا فاخرة من السيارات والدراجات النارية والمشروبات الكحولية ومستحضرات التجميل والأزياء والقطع الفنية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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