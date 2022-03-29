يوشيدا ينقذ اليابان المتأهلة لكأس العالم من الخسارة أمام فيتنام

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(رويترز) - أحرز المدافع مايا يوشيدا هدفا في الشوط الثاني ليقود اليابان، المتأهلة لكأس العالم لكرة القدم، للتعادل 1-1 مع فيتنام في استاد سايتاما في ختام مشوار المنتخبين بالتصفيات الآسيوية يوم الثلاثاء.

وضمنت اليابان التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة على التوالي بعد الفوز على أستراليا يوم الخميس الماضي، لكنها تأخرت بهدف بعد ضربة رأس من نيوين تانه بينه في الشوط الأول.

وأجرى هاجيمي مورياسو مدرب اليابان عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية أمام فيتنام، التي تأكد فشلها في التأهل، وبدأ المباراة كاورو ميتوما الذي سجل هدفي بلاده في سيدني بعد المشاركة كبديل.

وصنع الجناح المحترف في بلجيكا خطورة من الجانب الأيسر، لكن المنتخب الزائر تقدم بهدف عن طريق تانه بينه في الدقيقة 19 بعد ركلة ركنية نفذها نيوين كونج فونج.

وبدأ يوشيدا وأنهى هجمة هدف التعادل بعد تسع دقائق من الشوط الثاني، حيث مرر إلى ميتوما الذي أرسل الكرة إلى جينكي هاراجوتشي.

وسدد لاعب الوسط كرة من حافة منطقة الجزاء ردها الحارس تران نيوين مانه، وتابع يوشيدا مدافع سامبدوريا الكرة وسجل هدف التعادل.

ووضع البديل الياباني أو تاناكا الكرة داخل الشباك لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بسبب لمسة يد من تاكومي مينامينو في بناء الهجمة، ثم أهدر يوشيدا فرصة سهلة قبل 12 دقيقة من النهاية.

وحافظت اليابان على صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة من عشر مباريات وبفارق نقطتين عن السعودية التي ضمنت التأهل أيضا لكأس العالم لكنها قد تنتزع المركز الأول إذا فازت على أستراليا يوم الثلاثاء.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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