تحليل - رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يقرر الاحتفاظ بالغاز الروسي

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رئيس الوزراء الياباني كيشيدا يتحدث خلال مؤتمر صحفي في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في طوكيو، اليابان، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. رويترز.

طوكيو (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر إن إعلان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس أنه لن يتخلى عن مشروع غاز روسي ضخم كان قد تقرر قبل أسابيع عندما أبلغ كبار المسؤولين في جلسات خاصة أنه لن يخاطر بأمن الطاقة الياباني.

وقالت المصادر إن كيشيدا أكد لوزير التجارة والاقتصاد، كويئيتشي هاغيودا، ومسؤولين آخرين خلال اجتماعات في أوائل مارس/ آذار أنه سيبقى في مشروع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال لأن مغادرته كانت تهدد الاقتصاد.

ورفضت المصادر المطلعة على تلك الاجتماعات الكشف عن هويتها لأنه لم يُسمح لها بالتحدث علنًا.

وقال كيشيدا يوم الخميس للبرلمان ”ليس من سياستنا الانسحاب“ من سخالين -2، وهي أوضح التعليقات العامة حتى الآن على المشروع البحري.

توضح تفاصيل اجتماعات مارس/ آذار والتحول الدقيق في الرسائل العامة من قبل كيشيدا والمسؤولين الحكوميين الآخرين في الأسابيع التي تلت ذلك التوازن الصعب الذي حققته اليابان في ردها على الغزو الروسي لأوكرانيا مع دول مجموعة السبع الأخرى. .

حتى في الوقت الذي تستهدف فيه البنوك الروسية والأوليغارشية بفرض عقوبات، فإن اليابان لديها فسحة أقل من بعض حلفائها لقطع العلاقات مع الغاز الروسي، الذي أصبحت أكثر اعتمادًا عليه منذ إغلاق المفاعلات النووية بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.

في مواجهة الانتخابات الوطنية في يوليو/ تموز، يريد كيشيدا تجنب فواتير الوقود المرتفعة وخطر انقطاع التيار الكهربائي. في أعقاب الغزو - الذي تسميه روسيا ”عملية خاصة“ - أكدت اليابان في البداية على الحاجة إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع مجموعة السبع، مع الحفاظ على إمدادات مستقرة من الطاقة.

لكن في الأسابيع التي تلت ذلك ، تحدث صانعو السياسة بشكل متزايد عن كيفية تعرض حصص اليابان في مشاريع الغاز الطبيعي المسال لخطر الاستيلاء وأهمية أمن الطاقة.

قد يمثل إعلان كيشيدا أيضًا انتصارًا لسياسة الطاقة التي تنتهجها وزارة التجارة على دبلوماسية وزارة الخارجية، ويمكن أن يهدئ من قلق المستثمرين اليابانيين الذين يمتلكون حصصًا في سخالين -2 ومشاريع أخرى في روسيا.

الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال

لأكثر من عقد من الزمان، استغلت اليابان الفقيرة بالطاقة الغاز الروسي لتقليص اعتمادها على نفط الشرق الأوسط ولتعويض قدرتها النووية المتوقفة منذ سنوات.

على الرغم من أنه يمثل جزءًا صغيرًا من الغاز الطبيعي المسال الياباني، إلا أن الغاز الروسي يكلف جزءًا بسيطًا من أسعار السوق الفورية، إلى جانب الغاز من أستراليا وجنوب شرق آسيا، فقد عزز مقدار استهلاك الطاقة الخاضع لسيطرة اليابان إلى أكثر من الثلث من أقل من قبل ربع عقد.

إذا اضطرت اليابان إلى استبدال الغاز الطبيعي المسال الروسي بالغاز الذي تم شراؤه من السوق الفورية، فإن ذلك يعني تكلفة إضافية تصل إلى 3 تريليونات ين (25 مليار دولار)، بالسعر الفوري الحالي، وفقًا لمسؤول كبير في وكالة الطاقة.

تستخدم شركات الغاز والكهرباء اليابانية الغاز الطبيعي المسال الروسي. هيروشيما غاز، مسقط رأس كيشيدا، تعتمد عليها في نصف إمداداتها. بشكل عام، يمثل الغاز الطبيعي المسال ربع إجمالي مزيج الطاقة في اليابان ويولد 36٪ من كهرباء البلاد.

قال كين كوياما، كبير المديرين الإداريين في معهد اقتصاديات الطاقة: ”حتى لو أمكن تأمين الإمدادات، فإن تكلفة الغاز سترتفع بشكل هائل“.

مخاوف الأمن القومي

بالنسبة لبعض المسؤولين الحكوميين، فإن الخوف الأكبر هو أن تفقد اليابان الحق في الاستفادة من الغاز من سخالين، مما يقوض الأمن القومي من خلال تهديد استقلال الطاقة.

يظل النفط أكبر مصدر للطاقة في اليابان بحوالي خمسي الاستهلاك، ويتم نقل كل شيء تقريبًا من الشرق الأوسط على طول الممرات البحرية التي تمر عبر المياه التي تحرسها البحرية الصينية.

وقال أحد المصادر إنه إذا حظرت طوكيو الغاز الروسي، فقد تتدخل بكين أيضًا لشرائه. دعت الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لكنها رفضت إدانة الغزو صراحة.

وقال المسؤول في وكالة الطاقة اليابانية إن استقلال الطاقة لطالما كان مصدر قلق لليابان ”وقد يتسبب في نهاية المطاف في توتر مع أوروبا والولايات المتحدة“.

قال مصدر آخر إن كيشيدا قد يضطر إلى إعادة النظر إذا انسحبت فرنسا من مشروع تطوير الغاز في القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 في سيبيريا، المملوك بنسبة 10٪ لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجي.

وأشادت الولايات المتحدة، وهي حليف وثيق، حتى الآن بعقوبات طوكيو، بما في ذلك الحظر الأخير على الذهب الروسي والتعهد بوقف انتهاك العقوبات المحتملة باستخدام الأصول الرقمية، ووصفتها بأنها ”غير مسبوقة“.

حتى الآن، وافقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى فقط على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بدلاً من فرض وقف فوري لمشتريات الطاقة. وتشعر ألمانيا على وجه الخصوص بالقلق من حظر الإمدادات الروسية التي تشكل نحو ثلث احتياجاتها من الغاز.

لكن مع تصاعد الغضب بشأن أوكرانيا، قد تدفع دول مجموعة السبع الأخرى كيشيدا لوقف الغاز الروسي.

وقال تاكايوكي هوما، كبير الاقتصاديين في سوميتومو كورب غلوبال ريسيرش ”إذا قرر باقي أعضاء مجموعة السبع حظر واردات الطاقة الروسية، فيجب على اليابان أن تفعل ذلك أيضًا. إذا قررت مجموعة السبع عدم القيام بذلك، فيمكن لليابان أن تتجنب فعل أي شيء“.

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(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)