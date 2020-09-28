اليابان تدعم العمل عن بعد من المناطق الريفية

أخبار اليابان

تخطط الحكومة اليابانية للبدء في تقديم منح للبلديات التي تروج للعمل عن بعد كإجراء إنعاش إقليمي اعتبارًا من السنة المالية 2021، وفقًا لما علم يوم الجمعة.

قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يخصص مكتب مجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء 15 مليار ين للدعم في طلبات الميزانية للسنة المالية اعتبارًا من أبريل/ نيسان.

أدت الزيادة في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل والمواقع الأخرى وسط تفشي وباء فيروس كورونا الجديد إلى زيادة الاهتمام بالعيش في المناطق الريفية بعيدًا عن المراكز الحضرية المكتظة بالسكان. وقالت المصادر إن الحكومة تأمل في دعم التحول إلى العمل من المناطق الريفية كوسيلة لتصحيح تركز الصناعة والسكان في طوكيو.

ستكون المنحة الجديدة متاحة لجميع البلديات باستثناء طوكيو ومحافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، التي تشكل مدينة طوكيو الكبرى. وبموجب خطة الحكومة ، ستغطي 75 % من النفقات التي تتحملها البلديات لإنشاء أنظمة لقبول المكاتب الفرعية للشركات والمساحات المكتبية المشتركة.

ستطلب الوكالات أيضًا 400 مليون ين لمشروع لمطابقة الأعمال مع البلديات التي تتطلع إلى قبول مكاتب فرعية.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)