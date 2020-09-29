رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي يواصل أنشتطه السياسية بعد الاستقالة ويشيد برئيس الوزراء الجديد

أخبار اليابان

أعرب رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي عن حرصه على مواصلة الانخراط في الأنشطة السياسية بعد أن ترك منصبه في وقت سابق من هذا الشهر لأسباب صحية.

وقال آبي في خطاب ألقاه في حفل عقده يوم الاثنين فصيل من الحزب الليبرالي الديمقراطي كان ينتمي إليه قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء ”أنا مرتاح حقًا لأن رئيس الوزراء سوغا يوشيهدي خلفني بطريقة رائعة“.

وشدد آبي على ”آمل أن أواصل العمل من أجل اليابان، بينما، بصفتي مشرعًا، أؤيد إدارة سوغا بالكامل“.

وأشار إلى حالته الصحية الحالية، قائلا إنه بدأ يتعافى بفضل العلاج بالأدوية.

في 28 أغسطس/ آب، أعلن آبي استقالته، مشيرًا إلى تكرار مرضه المزمن، التهاب القولون التقرحي. استقال مجلس وزرائه في 16 سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)