سفاح تويتر يعترف بقتل 9 أشخاص وتقطيع جثثهم في اليابان

أخبار اليابان

اعترف مشتبه به يبلغ من العمر 29 عامًا بقتل 9 أشخاص في زاما بمحافظة كاناغاوا بشرق اليابان بالذنب في التهم الموجهة إليه في المحكمة يوم الأربعاء.

وقال تاكاهيرو شيرايشي في الجلسة الأولى ممن المحاكمة ”التهم صحيحة“.

وزعم الدفاع أنه يجب توجيه تهمة القتل إلى شيراشي بموافقة الضحايا، من أجل السعي إلى الحصول على عقوبة أخف.

قال الدفاع إنه كان في حالة من الجنون أو تقلصت قدرته وقت ارتكاب الجرائم، مشيرًا إلى أنه سوف يناقش المسؤولية الجنائية لشيراشي.

قال ممثلو الادعاء في البيان الافتتاحي إنه في أوائل أغسطس/ آب 2017، تعرف شيراشي على امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا في ذلك الوقت عبر تويتر، حيث أعربت عن رغبتها في الانتحار.

ويُشتبه في أن الرجل اختار ضحاياه الذين تراوحت أعمارهم بين 15 عاما و26 من أصحاب الميول الانتحارية، وقد استدرجهم عبر تويتر بعدما أوهمهم بأنه قادر على مساعدتهم في مشاريعهم أو حتى الموت بجانبهم.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)