اليابان تقدم لقاحات كورونا مجانًا لجميع المواطنين

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن الحكومة تعتزم تقديم التطعيمات ضد فيروس كورونا الجديد مجانًا لجميع المواطنين في اليابان.

من المقرر أن تتحمل الحكومة جميع التكاليف لتأمين الإمدادات الكافية من لقاحات فيروس كورونا بحلول نهاية يونيو/ حزيران من العام المقبل والتي يجري تطويرها حاليًا في اليابان وخارجها. وستنفق 670 مليار ين من أموالها الاحتياطية في إطار الميزانيات التكميلية للعام المالي 2020 لتأمين لقاحات كورونا.

سيتم الكشف عن سياسة توفير التطعيمات المجانية ضد فيروس كورونا في اجتماع للجنة الاستشارية بوزارة الصحة في أوائل الأسبوع المقبل، وفقًا للمصادر.

من خلال اللقاحات المجانية، تهدف الحكومة إلى تشجيع الشعب على الحصول على لقاحات كورونا على الفور بعد تطوير اللقاحات.

تأمل الحكومة أيضًا في الاستعداد بشكل أفضل لاحتمال تفشي فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية في وقت واحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)