اليابان تسعى لتأمين ميزانية قياسية تبلغ 105 تريليون ين للسنة المالية 2021

أخبار اليابان

يُعتقد أن طلبات ميزانية الحساب العام من الوكالات والوزارات الحكومية اليابانية قد بلغت حوالي 105 تريليون ين (950 مليار دولار) للعام المالي 2021، لتكسر حاجز 100 تريليون ين للعام السابع على التوالي.

وفقًا لطلبات العام حتى أبريل/ نيسان المقبل، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي يوم الأربعاء، ستظل تكاليف الضمان الاجتماعي مرتفعة، ومن المقرر أن تزداد تكاليف خدمة الديون والدفاع.

تسعى العديد من الوكالات الحكومية أيضًا إلى الحصول على أموال لاتخاذ تدابير ضد فيروس كورونا الجديد بموجب حصص خاصة، دون تحديد المبالغ الدقيقة في الوقت الحالي.

نتيجة لذلك، من المرجح أن تصل مسودة الميزانية الحكومية المقرر إصدارها في نهاية العام إلى مستوى قياسي. وستكون هذه أول ميزانية لإدارة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، والتي استلمت إدارة البلاد في 16 سبتمبر/ أيلول.

تعهد سوغا بمواصلة مزيج السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)