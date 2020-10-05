اختراق مروحية روسية المجال الجوي الياباني وقوات الدفاع الذاتي تتصدى لها

أخبار اليابان



اقتحمت طائرة هليكوبتر روسية المجال الجوي الياباني بالقرب من محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان بعد ظهر يوم الجمعة، مما دفع قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى إرسال طائرات مقاتلة لتحذيرها.

حلقت المروحية Mi8 فوق المياه الإقليمية اليابانية قبالة شيريتوكو في هوكايدو حوالي الساعة 12:23 مساءً حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليابانية يوم الجمعة (3:23 صباحا بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن على جسم الطائرة الأصفر علامات صليب حمراء مرتبطة بشكل شائع بالمؤسسات الطبية والصحية.

بعد دقائق قليلة من إصدار مقاتلات قوات الدفاع الذاتي تحذيرات، غادرت المروحية المجال الجوي الياباني.

تقوم الوزارة بجمع المعلومات حول الغرض من رحلة المروحية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)