اليابان تضاعف فحوصات فيروس كورونا في المطار إلى 20 ألف اختبار يوميًا

أخبار اليابان



قال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا يوم السبت إن الحكومة اليابانية ستضاعف العدد اليومي لفحوصات المطار الخاصة بالكشف عن إصابات فيروس كورونا الجديد إلى حوالي 20 ألفًا بعد تخفيف قيود الدخول مؤخرًا.

وكشفت تامورا عن الخطة للصحفيين بعد إلقاء نظرة مباشرة على عمليات الحجر الصحي في مطار ناريتا الدولي بمحافظة تشيبا شرق طوكيو ومطار طوكيو الدولي الجديد في هانيدا.

استأنفت اليابان جزئيًا قبول أشخاص من بقية أنحاء العالم، اعتبارًا من يوم الخميس، مما يسمح بدخول الأجانب الذين سيبقون في اليابان لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

قال تامورا إنه يعتقد أن هناك حاجة لفحوصات الحجر الصحي بشكل أساسي من المسافرين بغرض الأعمال.

بالنسبة للأشخاص القادمين من الخارج، بدأت اليابان اختبارات المستضدات القائمة على اللعاب في يوليو/ تموز، بالإضافة إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، مما يتيح إكمال الفحوصات في وقت أقصر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)