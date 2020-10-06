اليابان تفكر في نشر مقاتلات إف-35 في قواعد إضافية

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تبحث وزارة الدفاع اليابانية في نشر مقاتلات شبح جديدة من طراز F-35A في قواعد قوات الدفاع الذاتي الجوية بخلاف الأماكن الحالية، قاعدة ميساوا في محافظة أوموري، شمال شرق اليابان.

طلبت الوزارة 40.2 مليار ين في طلب ميزانيتها للعام المالي 2021 للحصول على أربع طائرات F-35A في السنة المالية 2025.

وقال مسؤول في الوزارة ”عندما يزداد عدد طائرات إف -35 ، قد يتم نشر مقاتلات جديدة في قواعد أخرى غير ميساوا التي تستخدم حاليا طائرات مقاتلة“. ”بما أننا بحاجة إلى الحصول على موافقة المجتمعات المحلية، لم نقرر بعد مكان نشرهم“.

حاليًا ، تستضيف قاعدة ميساوا 17 طائرة من طراز F-35A، ومن المقرر أن يرتفع العدد إلى حوالي 20 في الربيع المقبل.

تخطط الوزارة لشراء 147 طائرة من طراز F-35 في نهاية المطاف. في المستقبل، ستحل طائرات F-35 محل طائرات F-15 التي لا يمكن تحديثها، بما في ذلك تلك الموجودة في قاعدة شيتوس في هوكايدو، في أقصى شمال اليابان، وقاعدة كوماتسو في محافظة إيشيكاوا، وسط اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)