نشيمورا: اليابان تدرس استقبال الأجانب خلال دورة طوكيو الأولمبية

أخبار اليابان

قال وزير الإنعاش الاقتصادي نشيمورا ياسوتوشي، الإثنين، إن الحكومة اليابانية تدرس فتح الحدود أمام السياح الأجانب خلال انعقاد دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو العام المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي إنه بناءً على فرضية أن ألعاب طوكيو ستقام كما هو مخطط لها، ينبغي تسوية سلسلة من الأشياء، بما في ذلك قبول ليس فقط الرياضيين ولكن أيضًا السياح من الخارج.

تعمل اليابان تدريجياً على تخفيف قيود الدخول المفروضة على الرحلات غير السياحية. دفعت جائحة كورونا البلاد إلى اتخاذ تدابير للسيطرة على الحدود وأجبرها على تأجيل دورة الألعاب الصيفية في طوكيو لمدة عام واحد اعتبارًا من هذا العام.

قال نيشيمورا إن الحكومة بحاجة إلى النظر في كيفية تخفيف حظر السفر للرياضيين والمسافرين الوافدين.

واقترح أن تسعى الحكومة مرة أخرى إلى زيادة عدد الزوار الأجانب. قال نيشيمورا إن الحكومة ستعمل بعد ألعاب طوكيو على زيادة العدد السنوي للزوار الأجانب إلى 60 مليونًا بينما تبحث بعناية في التحديثات في تطوير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)