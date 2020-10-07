مظاهرات مناوئة لقرارات رئيس الوزراء في اليابان

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احتشد متظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء في طوكيو بعد ظهر الثلاثاء، وانتقدوا رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي لرفضه تعيين 6 مرشحين لمجلس العلوم الياباني.

والمجلس محدد كمنظمة خاصة تخضع لسلطة رئيس الوزراء، ولكنها تقدم مقترحات سياسات مستقلة عن الحكومة. وكان المجلس قد قدم قائمة تضم 105 مرشحين للانضمام إلى المجلس اعتبارا من يوم الخميس، ولكن سوغا رفض تعيين 6 منهم.

وشارك في المظاهرة نحو 700 شخص، من بينهم أحد المرشحين المرفوضين، البروفيسور ريويتشي أوزاوا، الأستاذ بكلية الطب بجامعة جيكي، وفقا لمنظمي المظاهرة.

ملأ المتظاهرون نحو 200 متر من الرصيف أمام مكتب رئيس الوزراء، وهم يحملون لافتات كتب عليها ”لا تتدخل في شؤون الموظفين“.

وقال أوزاوا في كلمة ”ليس الحكومة بل الشعب هو من يملك الحق في اختيار وفصل الموظفين العموميين. وأدان رفض سوغا تعيين المرشحين الذين قدمهم المجلس نفسه، والذي يمثل المجتمع الأكاديمي الياباني، ووصفه بأنه “شائن” و “غير مقبول”.

قال المعالج الطبي شوتارو تاناكا، 30 عامًا ، من مدينة فوناباشي بمحافظة تشيبا شرقي طوكيو ”لا يمكنني تحمل نية الحكومة للسيطرة على كل شيء“. ”آمل أن أستمر في التعبير عن آرائي لأن السياسة مرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)