تقليص تكاليف دورة ألعاب طوكيو الأولمبية بنحو 280 مليون دولار

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ذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو يوم الأربعاء أن التكاليف الإجمالية للألعاب ستنخفض بنحو 30 مليار ين (نحو 280 مليون دولار) من خلال تبسيط الفعاليات تماشيا مع تأجيلها لمدة عام.

أبلغت اللجنة المنظمة اللجنة الأولمبية الدولية بذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي على الإنترنت للجنة الأولمبية الدولية في اليوم. تم تأجيل ألعاب طوكيو لمدة عام واحد حتى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقالت لجنة طوكيو إنه سيتم توفير حوالي 15 مليار ين من خلال مراجعات العناصر المؤقتة، مثل مرافق إدارة الفعاليات في أماكن المنافسة، معدات الإضاءة، مقاعد المتفرجين، وأكشاك بيع التذاكر.

تتوقع اللجنة أيضًا توفير حوالي 3 مليارات ين من خلال مراجعة خطة التوظيف وحوالي 1 مليار ين لكل منهما حيث سيتم تقليص عدد البعثات الوطنية ما بين 10 إلى 15 بالمئة، ولكن من دون أن يتأثر عدد الرياضيين، بحسب ما أكدته اللجنة التنظيمية، وعن طريق تقليص عناصر الزينة في القرية الأولمبية وأماكن المنافسة

سيتم تخفيض حوالي 900 مليون ين من خلال مراجعة خدمات الحافلات والنقل الأخرى للمسؤولين المرتبطين بالألعاب وحوالي 800 مليون ين عن طريق خفض عدد المركبات المستخدمة في تتابع الشعلة الأولمبية ومراجعة سلع الزينة للمناسبات الاحتفالية، وفقًا للتقرير.

وتم تأجيل الأولمبياد الذي كان مقررا في العاصمة اليابانية صيف 2020 لمدة عام، بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر افتتاح الالعاب الاولمبية في 23 تموز/يوليو 2021. حيث شدد المنظمون مرارا على أن الألعاب الأولمبية ستقام بشكل أو بآخر، وستكون آمنة للمشجعين والرياضيين على حد سواء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)