باخ يؤكد على ثقته بإقامة أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان



جدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الأربعاء، ثقته في إقامة أولمبياد طوكيو صيف العام المقبل، مشيرا إلى بعض الأحداث الرياضية التي أقيمت في اليابان مع إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على الإنترنت في ذلك اليوم، قال باخ ”إننا نرى ... أنه خلال الموجة الثانية (من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا) التي من الواضح أنها جارية الآن، يمكنك تنظيم أنشطة كبيرة ومعقدة الأحداث الرياضية “مع وجود قيود، على الرغم من أن لقاحات الوباء لم يتم تطويرها بعد.

وفي إشارة إلى احتمالية إتاحة اللقاحات والاختبارات السريعة في بداية العام المقبل، قال باخ ”هذا يجعل كل من اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية واثقين جدًا بشأن حفل افتتاح“ أولمبياد طوكيو في 23 يوليو/ تموز 2021.

وقال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية تجري الاستعدادات لأولمبياد طوكيو على أساس قبول الجمهور من دول العالم المختلفة. في الوقت نفسه، قال ”ما لا نعرفه هو ما إذا كان بإمكاننا ملء الاستاد بكامل طاقته أو ما إذا كانت هناك إجراءات أخرى يجب تطبيقها“.

وقال كريستوف دوبي، المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية في اللجنة الأولمبية الدولية، في نفس المؤتمر الصحفي إنه يعتقد أن المنظمين سيكون لديهم ”الكثير من الوضوح بشأن ما يجب القيام به من وجهة نظر عملياتية“ بحلول نهاية هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)