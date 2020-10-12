اليابان تدرس تسجيل إجراءات الزواج والطلاق عبر الإنترنت

أخبار اليابان



قالت وزيرة العدل اليابانية كاميكاوا يوكو يوم الجمعة، إن الحكومة اليابانية تدرس إدخال إجراءات عبر الإنترنت لتسجيل الزيجات والطلاق.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي ”نحن نفكر في إلغاء (مطلب) استخدام الأختام لتسجيل الزيجات والطلاق. “نحن نجري دراسات لجعل مجموعة متنوعة من الإجراءات الإدارية على الإنترنت”.

تماشياً مع سياسة رئيس الوزراءسوغا يوشيهيدي، بدأت الوزارات والوكالات الحكومية في مراجعة إجراءاتها الإدارية لتعزيز الرقمنة وإلغاء استخدام الأختام الشخصية ”هانكو“ في المستندات.

في الوقت الحالي، يلزم استخدام الختم الشخصي في 44 نوعًا من الإجراءات الإدارية الخاضعة لاختصاص وزارة العدل، وفقًا لما ذكرته كاميكاوا. من بينها تبحث الوزارة في إلغاء استخدام الختم الشخصي لـ 35 نوعًا، بما في ذلك تسجيل الزيجات.

من الممكن رقمنة إجراءات تسجيل الزواج والطلاق في ظل النظام الحالي، ولكن وفقًا للوزارة، لم تقم أي بلدية بإدخال إجراءات عبر الإنترنت لمثل هذه التسجيلات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)