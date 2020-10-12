اليابان تخفف القيود المفروضة على دخول الرياضيين اليابانيين للبلاد

أخبار اليابان

خففت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة قيود الدخول المفروضة على الرياضيين اليابانيين الذين يسافرون إلى الخارج للمشاركة في المنافسات والتدريب في الفترة التي تسبق أولمبياد طوكيو التي من المقرر إقامتها في صيف العام المقبل.

يتم الآن إعفاء الرياضيين المعينين من قبل اللجنة الأولمبية اليابانية واللجنة البارالمبية اليابانية وكذلك مدربيهم ومقدمي الرعاية لهم من فترة الحجر الصحي عند العودة إلى ديارهم والتي تمتد في العادة إلى أسبوعين.

تم اتخاذ قرار تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا على حركة هؤلاء الرياضيين لمساعدتهم على الحفاظ على أدائهم قبل أولمبياد طوكيو.

لكن لن يُسمح لهؤلاء الرياضيين باستخدام وسائل النقل العام لمدة 14 يومًا بعد عودتهم إلى اليابان. يسمح لهم فقط بالتنقل بين أماكن الإقامة والتدريب خلال هذه الفترة.

يتعين على الهيئات الإدارية الرياضية تقديم خطة نشاط كل رياضي إلى وكالة الرياضة اليابانية قبل المغادرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)