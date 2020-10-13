اليابان تسرع جهود التخلص من الأختام الشخصية

أخبار اليابان



تعمل الحكومات المحلية في اليابان على تسريع الجهود لإلغاء استخدام الختم الشخصي ”هانكو“ تماشياً مع تركيز رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي على رقمنة الإجراءات الإدارية.

أعرب عدد من الرؤساء المحليين عن دعمهم لمبادرة إدارة سوغا التي تم إطلاقها قبل نحو شهر. وفي الوقت نفسه، يشعر قادة المجتمعات التي تستضيف مصنعي الأختام الششخصية بالإحباط بشكل متزايد من هذا الاتجاه، قائلين إنه لا ينبغي النظر إلى الأختام على أنها عقبة رمزية أمام الرقمنة.

اعتبارًا من نهاية سبتمبر/ أيلول، جعلت حكومة مدينة فوكوؤكا، جنوب غرب اليابان، استخدام الختم الشخصي غير ضروري لحوالي 3800 نوع من وثائق الإجراءات الإدارية.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)