القوات البحرية اليابانية تطور مدمرة أصغر حجمًا للتغلب على نقص الأفراد

أخبار اليابان



استجابةً لنقص الأفراد، ستطلق قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في وقت مبكر من الشهر المقبل نوعًا جديدًا من المدمرات متعددة المهام أصغر من المدمرات الحالية ويمكن أن تبحر بطاقم أصغر.

ومن المقرر أن تدخل المدمرة الجديدة التي يبلغ وزنها 3900 طن والتي تسمى FFM حيز التنفيذ في عام 2022. وستقوم بدوريات ومراقبة السفن الحربية الصينية وغيرها بشكل رئيسي في بحر الصين الشرقي.

تواجه قوات الدفاع الذاتي البحرية صعوبات في التوظيف حيث لا يفضل الشباب الحياة وسط مجموعان على متن السفن والعمل في البحر، حيث يُحظر استخدام الهواتف الذكية.

وفقًا لوزارة الدفاع، فإن تعيين أعضاء لفترة محددة من أعضاء قوات الدفاع الذاتى البحرية، الذين ينفذون العمليات الميدانية لقوات الدفاع الذاتى، بلغ 60% من العدد المخطط له فى السنة المالية 2018 و 90% فى السنة المالية 2019.

سيتم تشغيل سفينة FFM مع طاقم مكون من حوالي 100 فرد، وهو ما يمثل نصف الرقم بالنسبة للمدمرات التقليدية وثلث هذا الرقم لمدمرات Aegis. ولتحسين الكفاءة التشغيلية، ستعمل عدة أطقم على السفينة الجديدة بالتناوب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)