استمرار الخلاف بين الحكومة اليابانية ومحافظة أوكيناوا بشأن نقل قاعدة عسكرية أمريكية

أخبار اليابان



فشلت الحكومة اليابانية ومحافظة أوكيناوا يوم السبت في تضييق الفجوات بشأن النقل المزمع لقاعدة عسكرية أمريكية داخل المحافظة الجنوبية.

كرر محافظ أوكيناوا ديني تاماكي معارضته لخطة الحكومة المركزية لنقل القاعدة خلال اجتماعه الأول مع وزير شؤون مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في ناها، عاصمة المحافظة.

يتولى كاتو منصب الوزير المسؤول عن التخفيف من تأثير القوات الأمريكية في أوكيناوا في حكومة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، الذي تولى المنصب الشهر الماضي.

في بداية الاجتماع، قدم تاماكي طلبًا مكتوبًا للحكومة المركزية لإلغاء خطتها لنقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية من منطقة مكتظة بالسكان في غينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية في ناغو.

رداً على ذلك، قال كاتو إن الحل الوحيد للحفاظ على التحالف الياباني الأمريكي وإزالة خطر قاعدة فوتينما هو نقلها إلى هينوكو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من الإنكليزية)