إصابات كورونا تصل إلى 90 ألفا في اليابان

أخبار اليابان



تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان 90 ألف حالة يوم الأحد.

وأكدت البلاد 437 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 90202 حالة. أبلغت محافظتا تشيبا وآيتشي عن وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا لكل منهما.

أبلغت طوكيو عن 146 حالة جديدة، وكانت هي المرة الأولى التي يقل فيها العدد عن 200 حالة خلال 4 أيام، بما في ذلك 72 شخصًا في العشرينات والثلاثينيات من العمر. كانت هناك 24 حالة مرضية خطيرة، دون تغيير عن يوم السبت.

وأكدت محافظة فوكوشيما تسجيل 12 حالة إصابة. ارتفع عدد الحالات المرتبطة بإحدى شركات المسرح في مدينة سايتاما شمال طوكيو بواقع 2 ليصل إلى 64 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)