ارتفاع معدل حالات الانتحار في اليابان بنسبة 8.6٪ خلال الشهر الماضي

أخبار اليابان

أظهرت بيانات أولية يوم الاثنين أن عدد الأشخاص الذين انتحروا في اليابان في سبتمبر/ أيلول بلغ 1805، بزيادة 143 أو 8.6٪ عن العام السابق.

وصل العدد الإجمالي لحالات الانتحار في البلاد في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول إلى 14974 حالة، بانخفاض 546 حالة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة الصحة ووكالة الشرطة الوطنية.

ومع ذلك، ارتفع الرقم لمدة ثلاثة أشهر متتالية من يوليو/ تموز بعد أن استمر في الانخفاض بين يناير/ كانون الثاني، عندما تم تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان ويونيو/ حزيران. ستحلل الوزارة الصلة المحتملة بين أزمة الفيروس والاتجاه التصاعدي الأخير في حالات الانتحار.

وصل عدد حالات الانتحار إلى 1818 في يوليو/ تموز، بزيادة 25 حالة، و1854 حالة في أغسطس/ آب، بزيادة 251 حالة. في سبتمبر/ أيلول انتحر 1166 رجلاً و 639 امرأة، بزيادة 5 و 138 حالة على التوالي.

حسب المحافظات، كان عدد حالات الانتحار في سبتمبر/ أيلول أعلى في طوكيو، عند 194 حالة، بانخفاض 13 حالة على أساس سنوي، تليها سايتاما، شمال طوكيو، عند 110 حالة، بزيادة 23 حالة، آيتشي، وسط اليابان، عند 109 حالة، بزيادة 36 حالة، وكاناغاوا جنوب طوكيو عند 95 حالة بزيادة 12 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)