يونيفرسال ستوديوز اليابان تفتتح مقهى ماريو

أخبار اليابان

كشفت يونيفرسال ستوديوز اليابان لوسائل الإعلام يوم الخميس عن متجر يعرض ماريو وشخصيات أخرى من ألعاب الفيديو الشهيرة لشركة نينتندو قبل يوم من افتتاحه في مدينة الملاهي في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

يقع ماريو كافيه ستور في منطقة هوليوود الترفيهية في مدينة الملاهي.

قبل إطلاق منطقة الجذب الجديدة لعالم سوبر نينتيدو في الربيع المقبل، ستبيع يونيفرسال ستوديوز الطعام والسلع التي تضم شخصيات مثل ماريو ولوغي في المتجر الجديد.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)