اليابان تخطط لإطلاق مياه فوكوشيما المعالجة في البحر

أخبار اليابان



علم يوم الجمعة أن الحكومة اليابانية تخطط لإطلاق المياه المشعة المعالجة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1 التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة في المحيط.

قالت مصادر مطلعة إنه بعد اتخاذ قرار رسمي في اجتماع للوزراء المعنيين في وقت مبكر من هذا الشهر، تهدف الحكومة إلى البدء في إطلاق المياه في خريف 2022 كجزء من الجهود لتسريع أعمال إيقاف التشغيل في المحطة، التي تواجه المحيط الهادئ.

كان التخلص من المياه المشعة المعالجة في المحطة الواقعة في محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان، على رأس جدول أعمال الحكومة اليابانية، حيث قد يتم إعاقة العمل في المحطة بسبب المياه المعالجة المتزايدة باستمرار، والمخزنة حاليًا في خزانات داخل مباني المصنع.

منذ الانهيار الثلاثي في ​​المصنع في أعقاب زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011، كانت المياه الجوفية والأمطار تتدفق إلى مباني المفاعل المتضررة، وانتهى بها الأمر إلى تلوثها بمواد شديدة الإشعاع.

تقوم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بتصفية كمية كبيرة من المياه الملوثة باستخدام نظام تنقية، لكن المياه المعالجة لا تزال تحتوي على مادة التريتيوم، وهي مادة مشعة لا يمكن إزالتها بالتكنولوجيا الحالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)