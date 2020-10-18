تقنية جديدة لاستعادة البصر في اليابان.. إجراء أول عملية زراعة لغشاء شبكي تم تخليقه من خلايا جذعية في العالم

أخبار اليابان



قال مستشفى غربي اليابان يوم الجمعة إنه أجرى أول عملية زرع في العالم لغشاء شبكي مخلق من خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات، أو iPS، لاستعادة وظائف الخلايا المستقبلة للضوء لدى المريض.

كانت عملية الزرع، التي أجراها مستشفى كوبي سيتي للعيون في وقت مبكر من هذا الشهر، تهدف أيضًا إلى إعادة بناء الدوائر العصبية المتصلة بالأعصاب البصرية للمريض.

يأمل المستشفى في إجراء الجراحة الثانية من هذا النوع خلال السنة المالية الحالية

المريض الذي خضع لعملية الزرع يعاني من التهاب الشبكية الصباغي، وهو مرض مستعصٍ يسبب انخفاض في الخلايا المستقبلة للضوء، والتي تستشعر الأضواء.

يُعتقد أن حوالي 40 ألف شخص مصابون بالمرض، مما يؤدي إلى تضييق المجال البصري وتدهور البصر. لا يوجد علاج أساسي متاح حتى الآن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)