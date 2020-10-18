طبق الدجاج المقلي للقوات الجوية ينافس كاري القوت البحرية اليابانية

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بدأت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية حملة على تويتر لنشر العديد من أطباق الدجاج المقلية التي يتم تقديمها في قواعدها في جميع أنحاء البلاد، مما يدل على التنافس ضد طبق الكاري الشهير لقوات الدفاع الذاتي البحرية.

من خلال نشر مقاطع فيديو للطهي وتغريدات أخرى على أطباق الدجاج المقلي، وهو موضوع مألوف لكثير من الناس، تأمل القوات الجوية في زيادة فهم الجمهور لأنشطتها.

وصرح رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى الجوية، شونجي إيزوتسو، في مؤتمر صحفي يوم 9 أكتوبر / تشرين الأول، قائلاً ”إذا كان مستوى التقدير العام هو 100 بالنسبة لطبق اللكاري لقوات الدفاع الذاتى الجوية، فنحن نريد 200 لطبق الدجاج المقلي الخاص بنا.

بدأت القوات الجوية في نشر وصفات للعديد من أنواع الدجاج المقلي المصنوعة في قواعدها باستخدام مكونات من مصادر محلية على موقعها على الإنترنت في أبريل/ نيسان 2018.

(النص الأصلي باللغة الإكليزية، جيجي برس)