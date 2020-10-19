استخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار ألذ الأسماك في اليابان

أخبار اليابان



بدأت صناعات الأسماك اليابانية في استخدام الذكاء الاصطناعي لاختيار الأسماك عالية الجودة في الأسواق والعثور على مناطق صيد جيدة، وهي المناطق التي اعتمدت فيها بشكل كبير على الخبرة والحدس.

تجذب أدوات الذكاء الاصطناعي الانتباه لأنها تستطيع بسهولة تكرار المهارات المتقنة، بما في ذلك تلك المطلوبة لتقييم جودة التونة وتحديد المواقع المحتملة لمناطق صيد سمك الصوري.

عند الحكم على جودة الأسماك، ينظر المشترون إلى مدى نضارة وثبات اللحوم ومقدار الدهون التي تحتوي عليها.

قال عامل في سوق السمك ”أنت بحاجة إلى أكثر من 10 سنوات من الخبرة“ لاكتساب عين ممتازة.

قامت شركة دنتسو العملاقة للإعلان الياباني وآخرون بتطوير تطبيق هاتف ذكي واستخدامه عمليًا بشكل مشترك يمكّن المستخدمين من اختيار التونة اللذيذة بسهولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)