الإمبراطورة الأم تحتفل بعيد ميلادها الـ 86

أخبار اليابان



احتفلت الإمبراطورة اليابانية الأم ميتشيكو بعيد ميلادها السادس والثمانين يوم الثلاثاء، وسط قلق بشأن الصعوبات التي تسببت بها جائحة كورونا.

من خلال الاهتمام بمشاعر الأشخاص المصابين بالوباء، امتنعت الإمبراطورة الأم عن الخروج ودعوة الضيوف، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري.

تعيش الإمبراطورة الأم بهدوء مع الإمبراطور الأب أكيهيتو منذ انتقالها إلى مسكن مؤقت في أواخر مارس/ آذار من قصر فوكياج سينتو في القصر الإمبراطوري، حيث أمضوا حوالي 26 عامًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)