اليابان تمنح إندونيسيا 50 مليار ين في شكل قروض ميسرة

أخبار اليابان



أعلن رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الثلاثاء عن خطة لتزويد إندونيسيا بقروض ميسرة بقيمة 50 مليار ين لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.

أعلن سوغا عن الخطة خلال محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في بوجور بالقرب من جاكرتا.

واتفق الزعيمان على أن اليابان وإندونيسيا ستبدآن العمل على إعادة فتح حدودهما أمام رحلات العمل بين البلدين.

كما اتفق سوغا وويدودو على استئناف اجتماع وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، الذي عقد آخر مرة في عام 2015.

وأكد الزعيمان استمرار التعاون بين البلدين لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة في محاولة واضحة لمواجهة تقدم الصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)