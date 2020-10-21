تقرير: الهجمات الإلكترونية الروسية على ألعاب طوكيو بدأت في 2019

أخبار اليابان

بدأت الهجمات الإلكترونية الروسية المزعومة ضد المنظمات ذات الصلة بأولمبياد طوكيو في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حسبما ذكرت صحيفة بريطانية يوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة الإندبندنت عن مسؤولين أمنيين بريطانيين قولهم إن الهجمات بدأت ”قبل أيام من تهديد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ... بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية الكبرى“.

ويعتقد أن الهجمات كانت بمثابة رد روسي على الخطوة المتوقعة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، حثت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات روسيا على تفسير تلاعبها المزعوم ببيانات المنشطات. بعد 3 أشهر، تقرر رسميًا استبعاد روسيا من ألعاب طوكيو.

قالت الحكومة البريطانية يوم الاثنين إن المركز الرئيسي للتقنيات الخاصة، أو GTsST، التابع لوكالة المخابرات الروسية الرئيسية، أو ”جي أر يو“، ارتكب هجمات إلكترونية ضد مجموعات من بينها منظمي ورعاة دورة ألعاب طوكيو. حاولت GTsST إلصاق التهمة بكوريا الشمالية والصين، وفقًا للحكومة.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)