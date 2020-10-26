لجنة يابانية تدعو إلى إلغاء تركيز عطلات العام الجديد للحد من انتشار كورونا

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دعت لجنة حكومية يابانية معنية بمكافحة فيروس كورونا يوم الجمعة إلى إجازات غير مركزة في نهاية العام المقبل وفترة العام الجديد، في محاولة لمنع الحشود والإصابات.

وجهت اللجنة المكالمة حيث من المتوقع أن يأخذ العديد من العمال في البلاد إجازة لعدة أيام حتى 4 يناير/ كانون الثاني، وهو يوم الاثنين، والسفر بما في ذلك إلى منازل آبائهم.

تماشياً مع الدعوة، تخطط الحكومة لطلب الوكالات والحكومات المحلية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وكذلك الشركات الخاصة من خلال مجموعات الأعمال، للسماح للموظفين بأخذ إجازة مرنة في الفترة حتى 11 يناير/ كانون الثاني، يوم حلول سن الرشد والذي يعد عطلة وطنية.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة ”نريد أن نطلب من الناس بذل جهود لتجنب الازدحام في الأيام الثلاثة الأولى من العام الجديد وتقليل مخاطر الإصابة“.

وقد نصحت اللجنة الحكومة بالفعل بأن تطلب من الناس اختيار رحلات مجموعات صغيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزي، جيجي برس)