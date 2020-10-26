الكشف عن مكان إقامة المسابقات المائية لأولمبياد طوكيو

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أقامت حكومة مدينة طوكيو يوم السبت حفل إزاحة الستار عن منشأة للسباحة سيتم استخدامها في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو العام المقبل.

سيستضيف مركز طوكيو للألعاب المائية في حي كوتو بالعاصمة اليابانية فعاليات السباحة والغطس والسباحة الفنية للألعاب الصيفية.

وقالت كويكي يوريكو كويكي محافظة طوكيو في الحفل ”بنينا منشأة تقدم بيئة منافسة على مستوى عالمي يعتبرها الرياضيون وغيرهم مرضية“. ”نأمل أن نتمكن من التغلب على فيروس كورونا الجديد وتوجيه الألعاب إلى النجاح“.

بعد حفل قص الشريط الذي حضرته كويكي وسيكو هاشيموتو، وزيرة ألعاب طوكيو، جرب الرياضيون بمن فيهم ريكاكو إيكي، التي استأنف السباحة التنافسية بعد معركة مع سرطان الدم، والسباحين الفنيين يوكيكو إنوي وميغومو يوشيدا، حمام السباحة الجديد.

يبلغ ارتفاع المرفق الجديد 4 طوابق ويحتوي على طابق واحد تحت الأرض بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 65500 متر مربع. تم تجهيز المكان بحوض سباحة بطول 50 مترًا ومسبحًا منفصلاً لفعاليات الغوص، وسيتسع المكان لحوالي 15000 متفرج في وقت دورة ألعاب طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)