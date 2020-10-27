اليابان تسعى لتوسيع استخدام المراحيض المؤقتة في حالات الكوارث

أخبار اليابان



تحاول الحكومة اليابانية نشر استخدام المراحيض المؤقتة في الخيام الموضوعة مباشرة فوق غرف التفتيش المفتوحة، في أوقات الكوارث.

قامت وزارة البنية التحتية ومكتب مجلس الوزراء مؤخرًا بإرسال إخطاراتهم الأولى لحث البلديات على النظر في إدخال مرافق الطوارئ هذه.

مراحيض غرف التفتيش صحية حيث أن الفضلات تسقط مباشرة في نظام الصرف الصحي ويتم تنظيفها. كما يمكن الوصول إليها من قبل مستخدمي الكراسي المتحركة لأنها مثبتة على الأرض.

لكن مراحيض غرف التفتيش لم يتم تبنيها بعد في جميع أنحاء البلاد، حيث يجب تمديد أنابيب الصرف الصحي لاستخدامها في مراكز الإخلاء.

وقالت إيكو كيمورا، المشرعة في مجلس النواب التي تعاني من إعاقة شديدة من حزب المعارضة ريوا شينسينغومي ”يجد الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في البقاء في مراكز الإجلاء“. ”أحد الأسباب الرئيسية هو عدم وجود المراحيض المناسبة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)