اليابان لن توقع على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية

أخبار اليابان



أكدت الحكومة اليابانية، الإثنين، عدم وجود خطط للتوقيع على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2021.

صرح كاتسونوبو كاتو وزير شؤون مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى بأن معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية ”تختلف عن نهجنا“.

وأكد أنه لا يوجد تغيير في موقف الحكومة من عدم التوقيع على المعاهدة.

وقال كاتو إن هناك شكوكًا حول ما إذا كانت المعاهدة قد حصلت على دعم كاف ليس فقط من الدول النووية ولكن أيضًا من الدول غير النووية.

وقال كاتو ”نحن بحاجة إلى السعي لنزع السلاح النووي بثبات وواقعية مع التعامل بشكل مناسب مع التهديدات الأمنية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)