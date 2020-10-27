تدريبات مشتركة واسعة النطاق بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي

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بدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي يوم الاثنين مناورات دفاعية مشتركة واسعة النطاق، وهي أول تدريبات من هذا النوع وسط أزمة فيروس كورونا الجديد المستمرة.

تم تصميم مناورات Keen Sword، التي تفترض الهجمات المسلحة والدفاع عن الجزر النائية، لتعزيز قدرة الاستجابة السريعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وتحسين إمكانية التشغيل البيني بين القوات اليابانية والجيش الأمريكي.

وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، سيتم إجراء تدريب حول الوعي بحالة الفضاء، أو SSA مؤخرًا. كما ستجري قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي أول تدريبات هبوط في غاجاجيما، إحدى جزر توكارا في محافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان.

في ذلك اليوم، استقل الجنرال كوجي يامازاكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، واللفتنانت جنرال كيفن شنايدر، قائد القوات الأمريكية في اليابان، طائرة نقل مائلة من طراز CV-22 Osprey من قاعدة يوكوتا التابعة للقوات الجوية الأمريكية في طوكيو، وهبطت الطائرة على المدمرة الحاملة لطائرات الهليكوبتر كاغا التابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية المنتشرة قبالة منطقة شيكوكو غرب اليابان.

وقال يامازاكي في مؤتمر صحفي ”من خلال التدريبات، نهدف إلى تعزيز التعاون الياباني الأمريكي وتعميق وتوسيع التحالف الثنائي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)