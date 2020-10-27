اليابان تسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2050

أخبار اليابان

أعلن رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي الاثنين التزامه بتكثيف الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في اليابان حتى الوصول إلى مستويات صفرية في عام 2050.

وقال سوغا في الجلسة العامة للرلمان الياباني في أول خطاب سياسي له منذ توليه منصبه الشهر الماضي ”نعلن هدفًا يتمثل في تحقيق مجتمع خال من الكربون“.

قال سوغا إن معالجة الاحتباس الحراري ”ليست عائقا على النمو الاقتصادي“. وقال ”نحن بحاجة إلى التفكير في أن هذا سيحدث تغييرات مبتكرة في الهيكل الصناعي والاقتصاد والمجتمع، مما يؤدي إلى نمو كبير“. واقترح سوغا خلق فرص للحكومات المركزية والمحلية لمناقشة القضية.

فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا الجديد، تعهد سوغا بالحد من انتشار العدوى، من أجل ”حماية حياة الناس وصحتهم“. وقال رئيس الوزراء إنه سيراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في اليابان وخارجها و ”يتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد“.

وقال أيضًا ”سنستأنف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية لجعل اقتصاد أمتنا نابضًا بالحياة مرة أخرى“، وتعهد بتأمين القدرة على إجراء 200 ألف اختبار لفيروس كورونا يوميًا، وتوفير التطعيمات المجانية ضد فيروس كورونا وإجراء حملة تنشيط السياحة الداخلية التي ترعاها الحكومة بشكل مناسب لدعم الاستهلاك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)