الحكومة اليابانية تكشف عن خطة عمل لخفض فواتير الهاتف المحمول

أخبار اليابان



أصدرت الحكومة اليابانية خطة عمل يوم الثلاثاء لخفض أسعار الهاتف المحمول عن طريق زيادة المنافسة.

تحدد خطة العمل تدابير لخلق بيئة أسهل للمستخدمين للتبديل بين شركات الاتصالات ولجعل مزودي خدمات الهواتف الذكية منخفضة التكلفة أكثر قدرة على المنافسة.

وقال وزير الاتصالات ريوتا تاكيدا في مؤتمر صحفي ”سنشجع المنافسة بين شركات الاتصالات لجعل رسوم الهاتف منخفضة كما في الدول الكبرى الأخرى“.

طلب تاكيدا التعاون من شركات المحمول الثلاث الكبرى في البلاد لخفض أسعار خدمات الهاتف المحمول.

تتضمن خطة العمل تخفيضًا إضافيًا في الرسوم التي يدفعها مشغلو الهواتف الذكية في الميزانية لشركات الهاتف المحمول الكبرى لاستخدام شبكاتهم. ستبدأ الوزارة مناقشة التفاصيل بنهاية هذه السنة المالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)