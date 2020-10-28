اليابان تقود الجهود العالمية لخفض غازات الاحتباس الحراري

أخبار اليابان



قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عبر الهاتف يوم الثلاثاء إن بلاده ستواصل قيادة الجهود الدولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال سوغا خلال المحادثات الهاتفية، وفقا لمسؤولين يابانيين، ”سنقوم بتسريع دائرة صديقة للبيئة والنمو، وسنواصل قيادة المجتمع الدولي“.

رحب غوتيريش بهدف اليابان، الذي أعلنه سوغا في اليوم السابق، لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر تقريبًا بحلول عام 2050.

وقال المسؤولون إن المحادثات الهاتفية أجريت بناء على طلب من جانب جوتيريش عقب إعلان سوغا.

فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا، اتفق الزعيم الياباني ورئيس الأمم المتحدة على تعزيز تطوير الرعاية الصحية والأنظمة الطبية بشكل رئيسي في الدول النامية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)