زيادة نسبة الرجال البدناء في اليابان

أخبار اليابان



أظهر مسح سنوي لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن اليابان شهدت زيادة في الذكور البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة على مدى السنوات الماضية.

بدأت حصة هؤلاء الرجال في الارتفاع بعد أن استقرت على نطاق واسع بين عامي 2009 و 2013. ولم تكن هناك زيادة أو نقصان ملحوظان في نسبة الإناث البالغات البدينات.

وقال مسؤول في الوزارة ”نحتاج إلى تحليل عوامل الزيادة“ بالنسبة للرجال البدناء.

يهدف المسح الوطني للصحة والتغذية الذي تجريه الوزارة إلى تقييم الظروف الصحية للأفراد وأنماط حياتهم.

غطى المسح الأخير العام الماضي 4465 أسرة تم اختيارها عشوائيًا. من بينهم 2836 أعطوا إجابات صحيحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)