بسرعة قصوى تبلغ 400 كيلومتر متر في الساعة.. اليابان تختبر أحدث قطار طلقة ”شينكانسن“ في منظومتها فائقة السرعة

أخبار اليابان



أقامت شركة سكك حديد شرق اليابان أو جي آر إيست، ليلة الثلاثاء حدثًا تجريبيًا لركوب قطار الطلقة ”شينكانسن“ التجريبي المسمى ALFA-X.

كانت هذه أول فرصة لاختبار الركوب القطار ALFA-X، والتي اكتملت في مايو/ آذار 2019. سافر القطار، الذي تبلغ سرعته القصوى 400 كيلومتر في الساعة، بسرعة تصل إلى 382 كيلومترًا في الساعة في الاختبار.

تم إجراء الاختبار التجريبي في القسم الواقع بين محطتي سينداي وموريوكا على خط توهوكو شينكانسن في جي آر إيست، والذي يربط بين طوكيو ومحافظة أوموري في الجزء الشمالي من هونشو، أكبر الجزر الأربع الرئيسية في اليابان.

تجري شركة شركة سكك حديد شرق اليابان عمليات اختبار لـ 10 عربات للقطار ALFA-X بسرعات تبلغ حوالي 360 كيلومترًا في الساعة لجمع البيانات لتطوير قطارات شينكانسن من الجيل التالي. حاليًا، تسير قطارات سلسلة E5 بسرعات تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة على خط توهوكو شينكانسن.

يتم تشكيل العربتان في الخلف للقطار ALFA-X بشكل مختلف بحيث يمكن قياس الفجوات في مستويات الضوضاء الناتجة عندما ينتقل القطار في كلا الاتجاهين. العربة رقم 10، التي ستكون في المقدمة عندما يسافر القطار شمالًا، تتميز بجزء مقدمة يبلغ طوله 22 مترًا، أي أطول بمقدار 7 أمتار من تلك الموجودة في سلسلة E5، بينما تحتوي العربة رقم 1، السيارة الطرفية الأخرى، جزء المقدمة بطول 16 متر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)