هوكايدو ترفع مستوى الإنذار لمواجهة فيروس كورونا

أخبار اليابان



رفعت حكومة هوكايدو، يوم الأربعاء، مستوى التحذير من فيروس كورونا الجديد من المستوى الأول، وهو أدنى مستوى بموجب نظام الإنذار من فيروس كورونا المستجد من خمس مستويات، إلى المرحلة الثاني، بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة في المحافظة التي تقع في أقصى شمال اليابان.

بلغ عدد حالات الإصابة التي تم الإبلاغ عنها حديثًا في الأسبوع حتى الثلاثاء 291 حالة، وهو ما يتجاوز بكثير حاجز 107 حالة لرفع مستوى التحذير إلى المستوى الثاني. وفي يوم السبت أكدت هوكايدو 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وهو رقم قياسي يومي في المحافظة .

تخطط حكومة هوكايدو لاتخاذ تدابير مكثفة في الأسبوعين المقبلين، وستدعو حكومة هوكايدو السكان إلى التعاون في مكافحة كورونا بناءً على القانون الخاص بالتعامل مع الوباء.

في المستوى الثاني، ستطلب المحافظة من السكان الامتناع عن الانتقال إلى أماكن عملهم والأشخاص المصابين بالحمى أو الشعور بالمرض للبقاء في المنزل. سيُطلب من السكان أيضًا تجنب مخاطر العدوى عند تناول الطعام والشراب في أماكن جماعية. وستدعو المحافظة على وجه الخصوص إلى اتخاذ تدابير شاملة في سابورو، عاصمة هوكايدو، حيث حدثت سلسلة من الإصابات الجماعية مؤخرًا.

وقال عمدة هوكايدو ناوميتشي سوزوكي في مؤتمر صحفي في سابورو يوم الأربعاء إن المستوى الثاني ”مستوى حاسم“ لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وفي نفس الوقت تكثيف الجهود لمنع انتشار الفيروس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)