اليابان تؤمن الحصول على ثالث لقاح محتمل لفيروس كورونا

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الخميس، إنها أبرمت اتفاقية مع شركة موديرنا لتوريد لقاح ضد فيروس كورونا الجديد من شركة الأدوية الحيوية الأمريكية إذا نجحت في تطوير اللقاح.

موديرنا هي ثالث شركة توقع عقد توريد لقاح لفيروس كورونا مع الحكومة اليابانية.

وبموجب الاتفاقية، ستتلقى اليابان 50 مليون جرعة من اللقاح تكفي 25 مليون شخص من موديرنا في 2021-40 مليون جرعة في يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران والباقي في يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول. لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

كما أبرمت الوزارة عقدًا مع شركة تاكيدا اليابانية لتوزيع وبيع اللقاح في البلاد.

تجري الحكومة مفاوضات مع شركات الأدوية في مختلف البلدان من أجل تأمين اللقاحات لجميع المواطنين في اليابان بحلول نهاية يونيو/ حزيران 2021.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)