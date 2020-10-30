اليابان تسعى لزيادة اختبارات الكشف عن كورونا في مناطق وسط المدينة

أخبار اليابان



وافق فريق حكومي ياباني يوم الخميس على ضرورة إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR بشكل مكثف في مناطق وسط المدينة إذا تم تأكيد انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد هناك.

قال أعضاء فريق الخبراء، برئاسة شيغيرو أومي، رئيس منظمة الرعاية الصحية المجتمعية اليابانية التابعة للدولة، إنه يجب إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل على نطاق واسع على المشتبه بإصابتهم بالعدوى، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم أعراض، في حالة حدوث مثل هذا التطور.

بدأت الحكومة محادثات حول سياسة الاختبار مع الحكومات المحلية، التي تجري اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

وقال وزير تنشيط الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للفريق ”شوهدت مجموعات عدوى في مناطق وسط المدينة أيضا في مدن إقليمية“.

وقال: ”نريد مشاركة (السياسة) مع جمعية المحافظين الوطنية وغيرها“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)