أكثر من 20 ألف عامل في قطاعي النقل و الطب يعملون لساعات طويلة بسبب كورونا

أخبار اليابان



ذكر تقرير للحكومة يوم الجمعة أن عدد العمال الذين لديهم ساعات عمل طويلة زاد على أساس سنوي بما مجموعه نحو 20 ألف عامل في قطاعي النقل والطب في اليابان في أبريل/ نيسان وسط تفشي فيروس كورونا.

تمت اعتماد التقرير لعام 2020 بشأن منع الموت الناتج عن إرهاق العمل ”الكاروشي“ في اجتماع لمجلس الوزراء في اليوم.

يبدو أن العمال في الصناعات الضرورية للحفاظ على الحياة اليومية يواجهون أعباء عمل ثقيلة، بينما انخفضت ساعات العمل في الصناعات الأخرى بشكل عام حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بسبب الوباء في أبريل/ نيسان.

وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد العمال الذين عملوا 80 ساعة أو أكثر في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان 60 ألفًا في قطاع النقل والبريد و50 ألفًا في قطاع الرعاية الصحية والطب، بزيادة قدرها 10 آلاف عن العام السابق.

وبلغت نسبة هؤلاء العمال 1.71% في قطاع النقل والبريد، بزيادة 0.22 نقطة مئوية، و 0.58% في قطاع الطب والرعاية الاجتماعية ، بزيادة 0.10 نقطة.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)