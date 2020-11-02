فيروس كورونا: الحكومة اليابانية ترفع قيود السفر عن الصين و8 دول أخرى

أخبار اليابان



قررت الحكومة اليابانية يوم الجمعة رفع حظر السفر المفروض بسبب جائحة كورونا عن الصين، كوريا الجنوبية، تايوان، أستراليا، سنغافورة، تايلاند، نيوزيلندا، بروناي، وفيتنام.

كما قررت إعفاء المواطنين اليابانيين والأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة بعد زيارات قصيرة الأجل لأي دولة أو مناطق حول العالم من الحجر الصحي لمدة أسبوعين في ظل بعض الشروط.

اتخذت الحكومة قرارًا بشأن التغييرات في اجتماع بمقرها بشأن الاستجابة لفيروس كورونا الجديد في مكتب رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في الاجتماع ”سنمنع بالتأكيد انتشار العدوى بشكل كبير“. علاوة على ذلك، سوف نستأنف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وإنعاش الاقتصاد”.

هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها اليابان حظر السفر بسبب فيروس كورونا. لكن في الوقت الحالي على الأقل، لن تقبل اليابان دخول السياح من أي من الدول التسعة، حيث أن مثل هذا الإجراء لا يزال مبكرًا للغاية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)