40 ٪ من مرضى السرطان عانوا من آلام في أخر شهر قبل الوفاة

أخبار اليابان



أظهرت تقديرات المركز الوطني للسرطان يوم السبت أن نحو 40% من مرضى السرطان في اليابان شعروا بالألم خلال الشهر الأخير قبل الوفاة.

ووجدت أيضًا أن بعض هؤلاء المرضى ربما لم يتلقوا رعاية كافية لتخفيف آلامهم.

أرسل المركز استمارات مسح في يناير/ كانون الثاني 2019 إلى 26000 من أقارب مرضى السرطان الذين توفوا في عام 2017، وتلقى ردودًا صحيحة من 12900 منهم. تم تعديل نتائج المسح لإزالة التحيز من حيث نوع المرافق التي أقام فيها المرضى والمحافظات التي يعيشون فيها من أجل الحصول على أرقام على مستوى البلاد.

وفقا للمسح 40.4% من المرضى شعروا بالألم خلال الشهر الذي سبق وفاتهم. نسب أقارب 21% من المرضى الذين لديهم ألم في أسبوعهم الأخير الألم إلى معالجة غير كافية من الأطباء بينما قال 9% أن التكرار ومقدار الوقت الذي يقضيه للعناية الطبية لم يكن كافياً.

بينما قال 71.1% من المستجيبين أنهم كانوا سعداء مع المعالجة الطبّية التي يتلفاها المرضى، الألم الجسديّ كان بنسبة 47.2%، الألم النفسيّ بنسبة 42.3%. في 36.5% من جميع الحالات التي تم مسحها، حيث تحدث المرضى مع الأطباء حول المكان الذي سيقضون فيه أيامهم الأخيرة من حياتهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)