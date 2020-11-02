اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في شمال اليابان

أخبار اليابان



قالت حكومة محافظة شمال اليابان إنه تم العثور على فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في فضلات بط بري في مدينة مونبيتسو في هوكايدو.

تم العثور على فيروس H5N8 في الفضلات، التي تم أخذ عينات منها من قبل جامعة هوكايدو في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا للمحافظة. وقالت المحافظة إن هذه هي أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى تم تأكيدها في اليابان منذ 2018.

وقالت المحافظة انه لم ترد تقارير عن نفوق طائر بري بسبب انفلونزا الطيور فى مونبيتسو.

من المقرر أن تتخذ حكومة هوكايدو تدابير، مثل إجراء مسح للطيور في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المكان الذي تم العثور فيه على فضلات الطيور البرية.

وقال مسؤول حكومي بالمحافظة، إن الفيروس لن ينتقل إلى البشر إلا في ظروف خاصة، مثل الاتصال بالطيور الحية المصابة بالفيروس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)