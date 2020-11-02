اختبار روبوت ياباني لتسليم الطرود

أخبار اليابان



تفقد كاتسونوبو كاتو، وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوم السبت اختبار روبوت آلي لتوصيل الطرود أجرته في طوكيو شركات من بينها شركة البريد الياباني.

وسط انتشار فيروس كورونا الجديد، فإن الحكومة حريصة على توفير خدمات التوصيل الألية.

وقال المتحدث باسم الحكومة للصحفيين بعد الاختبار ”نأمل في استخدام (خدمات التوصيل الآلي) عمليًا في أقرب وقت ممكن“ لتقليل مخاطر العدوى وتحسين الإنتاجية.

يبلغ طول روبوت التوصيل 96 سم وعرضه 66 سم وارتفاعه 109 سم.

في التجربة، قطع الروبوت حوالي 700 متر من مستشفى إلى مكتب بريد بسرعة 2 إلى 3 كيلومترات في الساعة بينما كان يتفقد محيطه بوظائفه بما في ذلك جهاز استشعار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)