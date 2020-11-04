مسح ياباني: كورونا يضاعف من مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة

أخبار اليابان

تضاعف أزمة فيروس كورونا من خطر إصابة الأمهات باكتئاب ما بعد الولادة، وهو نوع من الاكتئاب يحدث بعد الولادة، وفقًا لمسح أجرته جامعة تسوكوبا.

يدعو أحد الخبراء إلى اتخاذ تدابير مضادة مبكرة لمنع الأمهات بعد الولادة من تطوير أعراض الاكتئاب الشديدة.

تم إجراء الاستطلاع في أكتوبر/ تشرين الأول من قبل الأستاذ المساعد بجامعة تسوكوبا ميدوري ماتسوشيما، باستخدام الاستبيانات المستخدمة دوليًا، بمساعدة تطبيق للهواتف الذكية طورته شركة خاصة.

كشف الاستطلاع أن حوالي 24% من 2132 مستجيبة لديهن أطفال في عمر أقل من عام قد يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة.

يُعتقد عمومًا أن حوالي 10% من الأمهات بعد الولادة يصبن بالاكتئاب، وفقًا لدراسات سابقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)